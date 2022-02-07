Москва, 7 февраля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Новые требования Центробанка РФ о контроле за денежными операциями клиентов затронут реально лишь очень небольшую долю переводов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денежные переводы

«Будут отслеживаться лишь те переводы, которых одному получателю приходит более 10 денежных переводов в день или более 30 в месяц, также под контроль попадут переводы крупных сумм.

Основной целью новых требований является облегчение выявления финансовых пирамид и других мошеннических действий, а также онлайн-казино и незаконной торговли.

Даже это потребует от банков дополнительных усилий и расходов, так что о тотальном отслеживании всех транзакций населения речи быть не может.

Подавляющее же большинство переводов российских граждан под определенные параметры для отслеживания не подпадают», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России банки до конца ноября 2022 года усилят контроль за денежными операциями своих клиентов.

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