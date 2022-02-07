Россошь, Воронежская область, , 15:29 — REGNUM Женщина прыгнула в ледяную воду, чтобы спасти провалившегося в водоём хаски, в Россоши Воронежской области 6 февраля. Видео, снятое подругами женщины, быстро разошлось по социальным сетям.

Хаски (сс) Joe007

65-летняя Галина Восковых гуляла с подругами, когда они услышали вой собаки. Женщина без раздумий разделась и прыгнула в воду. Чтобы помочь собаке подплыть к берегу, ей пришлось разбивать лёд. Собака с помощью женщины и её оставшихся на берегу подруг благополучно выбралась на берег.

Сама Галина рассказала «Вести-Воронеж», что раньше занималась зимним купанием, также она ходит на йогу. Женщина отметила, что просто не смогла отвернуться от животного, попавшего в беду.

«Её глаза, её визг… Как бы я прошла мимо?» — говорит Галина.

После спасения собаку обтёрли, Галина с ней бегала вдоль леса, чтобы согреть её и согреться самой. После этого хаски ушёл за неизвестным мужчиной. Галина предположила, что это мог быть хозяин животного.