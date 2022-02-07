Казань, 7 февраля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки вакцинированы от коронавируса более 3 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошли 205 тыс. 425 жителей, сообщает минздрав РТ.

dfuhlert Вакцинация

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С начала прививочной кампании по состоянию на 7 февраля от COVID-19 привиты первым компонентом 2 млн 416 тыс. 412 человек, за сутки вакцинированы 3546 жителей. Вторую прививку получили 1 млн 893 тыс. 654 человека.

Привиться от коронавируса можно в поликлиниках и в мобильных пунктах вакцинации, которые расположены в учреждениях культуры и торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за последние сутки госпитализировали 423 носителя коронавирусной инфекции, выявили 1305 новых случаев заражения.

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