Кабул, , 15:27 — REGNUM Источники в уезде Андхой афганской провинции Фарьяб сообщили, что через три месяца после похищения в колодце было найдено тело торговца коврами.

Колодец Tookapic

Местный источник сообщил газете «8 Собх», что молодого бизнесмена звали Хафизулла Омар, и он был уроженцем уезда Андхой. По данным собеседника, этот человек был похищен три месяца назад неизвестными.

Он добавил, что похитители получили 50 тысяч долларов от семьи бизнесмена, но, несмотря на это, убили его. Это убийство произошло в то время, когда участились похищения людей и вооруженные ограбления.

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Стоит упомянуть, что недавно был похищен доктор Фавад Пирзад, нейрохирург и профессор Кабульского медицинского университета, и его судьба до сих пор неизвестна.