Тирасполь, 7 февраля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской Республики (МПР) Вадим Красносельский принял посла Великобритании в Молдавии Стивена Фишера. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба президента ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровью жить!

«Хотя Великобритания и не является участником формата «5+2», тем не менее ваше мнение учитывается при решении актуальных вопросов, и нам интересно знать, важно услышать ваше мнение по поводу сложившейся ситуации», — сказал Красносельский британскому послу.

По данным пресс-службы, Фишер отметил, что с последней встречи с главой ПМР в сентябре 2021 года следил за развитием событий в республике. Он заявил, что готов обсуждать вопросы, которые представляют интерес для обеих сторон.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями ряду вопросов, а также обсудили обстановку в регионе и мире.