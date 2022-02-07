Варшава, , 15:26 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 7 февраля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 24 404 новых случая заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 10 человек.

В больницах по состоянию на 7 февраля находятся 18 287 пациентов с COVID-19. Из них 1 150 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше зафиксирован 5 185 757 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом в стране умерли 106 607 человек.