Лима, , 15:34 — REGNUM Председатель Конгресса Перу Мария дель Кармен Альва 6 февраля заявила, что надеется, что следующим председателем правительства будет опытный чиновник, который сможет работать на благо всех перуанцев. Об этом сообщает перуанское СМИ Andida.

Мария дель Кармен Альва. Перуанский юрист и политик, член политической партии «Народное действие» U.S. Department of State

«Я думаю, у нас должен быть премьер-министр с опытом, не только техническим, но и политическим, который является известным и кристально честным человеком», — заявила Альва.

В ответ на жалобы граждан, глава Законодательного собрания потребовала, чтобы президент не назначал членам правительственного кабинета неквалифицированных представителей своего окружения.

«Я надеюсь, что этот четвертый кабинет станет кабинетом, который сможет работать и будет приличным. В конце концов, здесь страдаем все мы, перуанцы», — заявила политик.

Альва отметила, что довольна работой Конгресса, хотя и осознает, что популярность этой ветви государственной власти остается низкой.

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