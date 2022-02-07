Глава конгресса Перу: граждане заслуживают приличное правительство
Лима, 7 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Председатель Конгресса Перу Мария дель Кармен Альва 6 февраля заявила, что надеется, что следующим председателем правительства будет опытный чиновник, который сможет работать на благо всех перуанцев. Об этом сообщает перуанское СМИ Andida.
«Я думаю, у нас должен быть премьер-министр с опытом, не только техническим, но и политическим, который является известным и кристально честным человеком», — заявила Альва.
В ответ на жалобы граждан, глава Законодательного собрания потребовала, чтобы президент не назначал членам правительственного кабинета неквалифицированных представителей своего окружения.
«Я надеюсь, что этот четвертый кабинет станет кабинетом, который сможет работать и будет приличным. В конце концов, здесь страдаем все мы, перуанцы», — заявила политик.
Альва отметила, что довольна работой Конгресса, хотя и осознает, что популярность этой ветви государственной власти остается низкой.