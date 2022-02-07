Лима, 7 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Председатель Конгресса Перу Мария дель Кармен Альва 6 февраля заявила, что надеется, что следующим председателем правительства будет опытный чиновник, который сможет работать на благо всех перуанцев. Об этом сообщает перуанское СМИ Andida.

U.S. Department of State Мария дель Кармен Альва. Перуанский юрист и политик, член политической партии «Народное действие»

«Я думаю, у нас должен быть премьер-министр с опытом, не только техническим, но и политическим, который является известным и кристально честным человеком», — заявила Альва.

В ответ на жалобы граждан, глава Законодательного собрания потребовала, чтобы президент не назначал членам правительственного кабинета неквалифицированных представителей своего окружения.

«Я надеюсь, что этот четвертый кабинет станет кабинетом, который сможет работать и будет приличным. В конце концов, здесь страдаем все мы, перуанцы», — заявила политик.

Альва отметила, что довольна работой Конгресса, хотя и осознает, что популярность этой ветви государственной власти остается низкой.