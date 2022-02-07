Горно-Алтайск, 7 февраля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В рамках программы развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие», которая реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Министерством науки и высшего образования РФ, президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Российским обществом «Знание», состоялась поездка в Республику Алтай. Участники прошли обучение на инструкторов-проводников пешего и конного туризма и получили приглашение на стажировки у местных туроператоров.

Олег Кугаев, ИА REGNUM Горный Алтай

С 29 января в течение восьми дней под руководством ведущих преподавателей Горно-Алтайского государственного университета и действующих экскурсоводов с большим стажем работы, ребята проходили обучение на инструкторов-проводников пешего и конного туризма. В конце интенсива студентам вручили сертификаты о прослушанных курсах и пригласили на стажировку к местным туроператорам летом 2022 года.

Иван Шулюпин. «Важный момент наших путешествий — возможность предоставить участникам новый опыт, в данном путешествии бонусом стала еще и стажировка у туроператоров. Мы уверены, что полученные навыки молодежь сможет применить в любом регионе России, ведь спрос на качественный туристический продукт только растет», — отметил руководитель программы «Больше, чем путешествие»

Елена Драницына. «Наша полезная программа направлена на обучение участников разработке и проведению экскурсий. Во время поездки по Алтаю мы отрабатывали полученные знания, а к концу недели ребята защищали свои проекты экскурсий. Весь материал основывался на местных примерах, но мы дали и общие принципы разработки туристических экскурсий, которые они смогут применить в любом другом регионе России», — отмечает методист автономного учреждения дополнительного образования республики Алтай «Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления»

В перерывах между учебой у гостей было время на знакомство с культурой алтайцев и их традициями поклонения природе через танец. На интерактивной экскурсии они узнали о технике горлового пения и научились играть на комусе (алтайском музыкальном инструменте). И, конечно, увидели красоту природы Горного Алтая — Чуйский тракт, цветные каньоны реки Кызыл-Чин и гейзерное озеро.

Михаил Соколов. «Прекраснейшая природа, живописные пейзажи, горы, великолепные леса… Подъем на гору произвел невероятное впечатление. Я хотел бы продолжить путешествия по России, и, конечно же, вернуться на Алтай. Обязательно участвуйте в проектах платформы и ничего не бойтесь», — поделился участник проекта «Другое дело» из Нижнего Новгорода

Елизавета Арапова. «Каждый день здесь наполнен своей атмосферой, сложно описать свои эмоции, потому что ты не успеваешь за ними. Другим участникам я бы хотела пожелать идти к своей цели и знать, что все что мы захотим, это обязательно сбудется», — отметила участница проекта «Другое дело» из Пензы