Герат, Афганистан, 7 февраля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Большинство заключённых в тюрьме Герата являются сотрудниками бывшего правительства Афганистана. Как сообщает британский новостной телеканал Sky News в эксклюзивном репортаже из тюрьмы Герата, люди, которые общались со СМИ, говорили, что их бросили в тюрьму без суда и следствия.

Employee of the U.S. State Department Герат. Афганистан

«Те, с кем мы разговариваем, говорят, что по отношению к ним не проводилось никаких судебных процессов или судебных разбирательств. Сами заключённые отмечают, что систему шариатского суда в городе создали только «около месяца назад», — говорится в репортаже.

Некоторые задержанные рассказали, что находятся в камерах около пяти месяцев — их задержали вскоре после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2021 года.

Заключённый со свежей травмой руки рассказал Sky News, что большинство тех, кто содержится в тюрьме — бывшие государственные служащие; но «тюремщик быстро пресекает разговор» и приказывает переводчику не переводить слова этого человека».

Мохаммад Наби Халил, директор гератской тюрьмы, сказал, что он руководил секретной тюрьмой до того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти в августе прошлого года. Он сказал, что в то время они каждую ночь перемещали своих заключённых в разные места, чтобы предотвратить нападения иностранной коалиции.

Sky News сообщает, что официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали международному сообществу, что все бывшие государственные служащие или те, кто работал на стороне иностранных сил, будут амнистированы.

«Но доказательства, которые мы собрали, показывают, что это не так», — отмечает телеканал.

Алия Азизи, директор женской тюрьмы Герата при прежнем правительстве была одной из тех, кто получил «помилование» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если она вернется к работе. 2 октября ей позвонил Наби Халил и вызвал в тюрьму. Она уехала в тюрьму и, согласно сведениям, предоставленным её семье местной телекоммуникационной компанией, последний раз она связывалась с Халилом, находясь за пределами тюрьмы.

На вопрос об Алие Азизи Мохаммад Наби Халил, начальник гератской тюрьмы, ответил, что не знает, что случилось с Азизи.

«Я считаю, что она погрязла в коррупции, присвоила имущество заключенных и бежала в другую страну в поисках убежища, — заявил начальник тюрьмы. — Если бы она была здесь, я бы знал о ней. Сообщения о том, что мы каким-то образом ответственны за её исчезновение, сфабрикованы».

Но Мохаммад Зия, муж Алии Азизи, сказал Sky News: «Она никогда не уехала бы без нас. У нее двое сыновей. Она говорила, что мы — её жизнь. Они лгут, чтобы замести следы».

По словам Мохаммада Зия, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили его о необходимости хранить молчание об исчезновении его жены, и он так и сделал, опасаясь навредить ей. Но теперь он говорит, что больше не может молчать.

«Прошло почти пять месяцев с тех пор, как она исчезла, — сказал он. — Я должен рассказать об этом».

Недавно была проведена большая виртуальная петиция за освобождение Алии Азизи, её освобождения также потребовали несколько международных организаций и участниц протестов. Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор ничего не сообщили о ее судьбе.