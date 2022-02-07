Москва, 7 февраля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В данном случае речь идет не о каких-то санкциях против России или ее бесперспективности для иностранного бизнеса. Главной причиной закрытия компанией Western Union сервиса внутрироссийских переводов стало то, что большинство российских банков предоставляют своим клиентам возможности переводить средства более дешево и удобно, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Денежные переводы

«Подавляющее большинство российских граждан уже пользуется мобильными банковскими приложениями, Система быстрых платежей (СБП) в них всем доступна, так что даже между клиентами разных банков в разных частях страны осуществить перевод можно быстро и дешево.

Сервис транс-граничных переводов Western Union пока сворачивать не собирается, но если процессы на постсоветском пространстве продолжат развиваться в том же направлении, что сейчас, он тоже скоро может перестать быть востребован.

Как минимум, в рамках союзного государства России и Белоруссии сейчас уже существенно упрощено банковское взаимодействие. Не исключено, что именно на банковском направлении этот опыт будет транслироваться и в другие страны ЕАЭС.

Поскольку значимую долю трансграничных переводов составляют переводы от гастарбайтеров из соседних стран родным, думаю, этот сегмент тоже постепенно отойдет к местным банкам», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали что, с апреля 2022 года американская компания Western Union прекратит осуществлять переводы денег внутри России.

Читайте также: Сервис Western Union прекратит осуществлять денежные переводы внутри России