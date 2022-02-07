Дзержинский район, Калужская область, , 15:47 — REGNUM В Дзержинском районе Астраханской области автомобильную дорогу Острожное — Звизжи — Смагино протяжённостью 12,5 км отремонтируют в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает 7 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областного министра дорожного хозяйства Михаила Голубева.

Участок трассы, на которой выполнят ремонт, ведет к известному туристическому объекту — арт-парку «Никола-Ленивец». В 2021 году различные мероприятия здесь посетили 240 тысяч экскурсантов, 42 тысячи человек проживали на территории арт-парка. В Острожном и Звизжах находятся образовательные учреждения. В Острожном — средняя школа и дошкольные группы, в Звизжах — школа и дошкольные группы. Всего в них занимаются около 130 детей. По трассе проходят маршруты школьного автобуса и общественного транспорта. Здесь же расположены сельхозпредприятия муниципального образования. Всего в данной части Дзержинского района проживают около тысячи человек, летом в дачный период их число увеличивается в разы.

Ввод в эксплуатацию отремонтированного участка запланирован на сентябрь 2022 года. В планах дорожных работ — устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см, верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальта толщиной 5 см, ремонт водопропускных труб, укрепление обочин щебнем, установка дорожных знаков, замена металлического ограждения и сигнальных столбиков, нанесение горизонтальной разметки, восстановление автопавильонов. Покрытия тротуаров на территориях населённых пунктов будут выполнены в плитке, также будут установлены новые бордюры.

«Важная составляющая национального проекта «Безопасные качественные дороги» — ремонт трасс к туристическим объектам региона. Данное направление позволяет развивать не только дорожную инфраструктуру на территориях муниципалитетов, но их социальную сферу. Повышает качество жизни людей, а это основная задача любого национального проекта», — отметил Михаил Голубев.

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