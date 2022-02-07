Париж, 7 февраля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Бывшего министра внутренних дел Франции Клода Геана освободили из тюрьмы, передает BFM TV.

Mith Французский флаг

Бывший глава МВД Франции находился в тюрьме Санте в Париже с 13 декабря 2017 года. Политика приговорили по делу о незаконной выплате премий. Сумма незаконно присвоенных средств составила 210 тысяч евро.

Через несколько дней после своего заключения 77-летний Клод Геан заплатил 292 000 евро в счет погашения долга перед государственным казначейством.

Напомним, Клод Геан с 2011 по 2012 год занимал пост главы МВД, заморских территорий и иммиграции.