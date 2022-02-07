Киев, , 15:16 — REGNUM На территорию части Луганской области, которая находится под контролем Киева, прибыли главы МИД Австрии, Словакии и Чехии Александер Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавский. Об этом 7 февраля рассказал на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

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«Мои коллеги из Австрии, Словакии и Чехии вместе сейчас находятся в станице Луганской (населенный пункт на линии соприкосновения в Луганской области — ред.)», — сказал он.

Также Кулеба добавил, что министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии смогут в Донбассе «посмотреть последствия российской агрессии» и уточнил, что 8 февраля главы МИД указанных стран вернутся в Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина за последние месяцы получила поддержку западных стран на $1,5 млрд и более 1 тыс. тонн вооружения.