Симферополь, 7 февраля 2022, 15:16 — REGNUM Сильные осадки прогнозируются на территории Республики Крым на 8 и 9 февраля, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.
В ведомстве уточнили, что все силы и средства МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по Республике Крым находятся в готовности к оперативному реагированию. Подготовлена спасательная техника. Спасатели призывают туристов в период ухудшения погодных условий не выходить в горы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае уже несколько дней устраняют последствия сильных ливней и обильного снеготаяния — под воду ушли более тысячи дворов, подтоплены сотни домов.