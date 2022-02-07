Симферополь, , 15:16 — REGNUM Сильные осадки прогнозируются на территории Республики Крым на 8 и 9 февраля, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

Уборка снега на дорогах Крыма © Пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым

«В связи с прохождением холодного фронтального раздела, в течение суток 8, ночью 9 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах мокрый снег. 9 февраля снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 15−20 м/с, 9 февраля порывы до 25 м/с», — сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что все силы и средства МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по Республике Крым находятся в готовности к оперативному реагированию. Подготовлена спасательная техника. Спасатели призывают туристов в период ухудшения погодных условий не выходить в горы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае уже несколько дней устраняют последствия сильных ливней и обильного снеготаяния — под воду ушли более тысячи дворов, подтоплены сотни домов.