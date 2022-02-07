Саратов, 7 февраля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Саратовской области ночью и днём 8 февраля сохранится сильный гололёд более 20 мм, переходящий в сильное гололёдно-изморозевое отложение 35 мм и более. Региональными метеослужбами объявлено штормовое предупреждение.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

Местами по области вероятен туман с видимостью 500 метров и менее. В ночные часы пройдёт небольшой снег. Ветер южный 5−10 м/с, порывами до 13 м/с. Температура воздуха составит —4…—9 °C, при прояснении до —18°С. Днём сохранится небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Температура воздуха повысится до +1…—4 °C, местами в Левобережье до —9°С.

Как сообщало ИА REGNUM, гололёд стал причиной столкновения около 20 автомобилей на Киевском шоссе в Калужской области.

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