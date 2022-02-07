Москва, 7 февраля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Москве на улице Верхняя Масловка столкнулись четыре транспортных средства, пострадали три человека. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по столице.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла возле дома 29 на улице Верхняя Масловка, неподалёку от Петровского парка. В автоинспекции отметили, что обстоятельства произошедшего пока устанавливаются. Травмы у пострадавших не являются тяжёлыми.

В этим минуты сотрудники ГИБДД оформляют дорожно-транспортное происшествие и пытаются скорее освободить проезжую часть, рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, на МКАД 7 февраля перевернулся грузовой автомобиль.