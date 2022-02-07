Москва, , 15:13 — REGNUM Господин Боррель, к сожалению, в данном случае не делает России комплимент, а лишь сетует на то, что, в отличие от России, ЕС недостаточно поработал над тем, чтобы быть менее уязвимым в случае прекращения поставок газа из России, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вполне можно понять логику действий США, которые за счет санкций стремятся, в том числе, протолкнуть на европейский рынок свой дорогой и по себестоимости добычи и по логистике сланцевый СПГ.

Трудно понять, зачем Европе прилагать столь героические усилия для того, чтобы ограничить для себя источники поставок.

Но главная угроза для Европы не в том, что ей придется покупать газ (а также металлы, удобрения, нефть, лесоматериалы, зерно, электроэнергию) на ограниченном рынке, а в том, что и Россия в такой ситуации вынуждена будет сократить потребление европейской продукции.

Зато Китай получит российское сырье на более выгодных для себя условиях и завалит мир ещё большими масштабами своего дешевого экспорта. Тогда уже придется Западу и против Китая санкции усиливать.

Так можно постепенно дойти до того, что единая мировая экономика развалится на несколько изолированных контуров.

От этого все участники процесса только потеряют — цены будут выше, выбор меньше, а кроме того, те компании, которые обслуживают мировую торговлю, тоже понесут убытки — от логистов до страховщиков и банкиров.

Соответственно, внутри каждого из контуров платежеспособный спрос будет снижаться, и уже внутри западного мира начнется деление на чистых и нечистых, заградительные пошлины, санкции и т. д.

Таким путем можно довести человечество до возврата к натуральному хозяйству», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия лучше подготовилась к экономическим санкциям, чем ЕС — к возможным перебоям с поставками голубого топлива, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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