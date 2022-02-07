Москва, 7 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Господин Боррель, к сожалению, в данном случае не делает России комплимент, а лишь сетует на то, что, в отличие от России, ЕС недостаточно поработал над тем, чтобы быть менее уязвимым в случае прекращения поставок газа из России, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«Вполне можно понять логику действий США, которые за счет санкций стремятся, в том числе, протолкнуть на европейский рынок свой дорогой и по себестоимости добычи и по логистике сланцевый СПГ.

Трудно понять, зачем Европе прилагать столь героические усилия для того, чтобы ограничить для себя источники поставок.

Но главная угроза для Европы не в том, что ей придется покупать газ (а также металлы, удобрения, нефть, лесоматериалы, зерно, электроэнергию) на ограниченном рынке, а в том, что и Россия в такой ситуации вынуждена будет сократить потребление европейской продукции.

Зато Китай получит российское сырье на более выгодных для себя условиях и завалит мир ещё большими масштабами своего дешевого экспорта. Тогда уже придется Западу и против Китая санкции усиливать.

Так можно постепенно дойти до того, что единая мировая экономика развалится на несколько изолированных контуров.

От этого все участники процесса только потеряют — цены будут выше, выбор меньше, а кроме того, те компании, которые обслуживают мировую торговлю, тоже понесут убытки — от логистов до страховщиков и банкиров.

Соответственно, внутри каждого из контуров платежеспособный спрос будет снижаться, и уже внутри западного мира начнется деление на чистых и нечистых, заградительные пошлины, санкции и т. д.

Таким путем можно довести человечество до возврата к натуральному хозяйству», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия лучше подготовилась к экономическим санкциям, чем ЕС — к возможным перебоям с поставками голубого топлива, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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