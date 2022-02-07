Москва, 7 февраля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Заседание Совета по науке и образованию состоится 8 февраля, вести его по видеосвязи будет президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает 7 февраля пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании Совета Безопасности

Отмечается, что мероприятие посвящено «реализации важнейших инновационных проектов государственного значения». В повестке заседания — вопросы мониторинга климатических изменений, борьбы с инфекционными заболеваниями и развития низкоуглеродной энергетики.

Участвовать в заседании будут члены президентского совета, некоторые вице-премьеры и руководители федеральных министерств, а также лауреаты премии президента для молодых ученых за 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что России нужны «сложные, порой нестандартные решения» в период, когда она, как и остальной мир, проходит через испытание пандемией.

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