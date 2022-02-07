Москва, , 15:09 — REGNUM Система денежных переводов Western Union не смогла конкурировать с активно развивающимися российскими платежными сервисами, в первую очередь, с Системой быстрых платежей (СБП) банка России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при Правительстве РФ, к. э. н Светлана Зубкова.

Платежи через телефон

«Доля безналичных платежей в российской экономике неуклонно растет. По данным Банка России, за 9 месяцев 2021 года она составила в общем объеме платежей 77%, по сравнению с 73% годом ранее.

В это немалую роль сыграли усилия Банка России и коммерческих банков по развитию карточных переводов физических лиц. К Системе быстрых платежей уже подключены 210 банковских кредитных организаций.

В 2020 году через эту нее было совершено 111 млн транзакций, что в 16 раз больше, чем в 2019 году, а за 9 месяцев 2021 года этот показатель уже составил 511, 9 млн транзакций.

Цифры говорят сами за себя и, конечно, в таких условиях конкурировать на рынке переводов практически невозможно.

Western Union совершенно правильно решила сосредоточиться на международных переводах, которые в условиях постепенного ослабления пандемийных ограничений, снова станут востребованными.

Это позволит компании и далее наращивать свои доходы и обеспечить дальнейший рост прибыли, а также повысить свою эффективность», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, система денежных переводов Western Union с 1 апреля 2022 года прекратит проводить операции внутри России из-за низкой востребованности услуги на рынке, где она конкурирует с карточными переводами банков и Системой быстрых платежей.

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