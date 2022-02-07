Манагуа , , 16:05 — REGNUM Судно AC Sandino 6 февраля отправилось из порта Арлен-Сиу в Никарагуа на Кубу с гуманитарной помощью, направленной правительством Никарагуа в знак солидарности Кубе на фоне блокады США.

Блокада Pixabay.com

Как сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina, груз включает 36 контейнеров с едой, 21 контейнер с кофе и 15 контейнеров с рисом.

Ситуация на Кубе усугубилась в связи с 243 мерами, введенными при правительстве бывшего президента США Дональда Трампа и всё ещё поддерживаемыми нынешним главой Белого дома Джо Байденом.

Никарагуа в течение 2021 года направила на Кубу три партии продуктов питания. Последняя, датированная 5 декабря, включала 50 контейнеров продуктов питания — риса, бобов и кофе, которые прибыли в порт Мариэль в западной провинции Никарагуа.

Читайте ранее в этом сюжете: Африканский союз осудил блокаду Кубы США