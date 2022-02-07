Кабул, 7 февраля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Источники в Совете по крикету Афганистана подтвердили, что игрок сборной по крикету до 19 лет и трое сотрудников Афганского совета по крикету бежали в Лондон, где подали прошение о политическом убежище.

Великобритания

Два источника, которые не захотели называть своих имен, подтвердили «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что после завершения в Вест-Индии Кубка мира по крикету среди юношей до 19 лет, когда команда в течение 48 часов находилась в Великобритании на пути в Афганистан, эти люди приняли решение не возвращаться домой.

Официальные лица Совета по крикету Афганистана пока не прокомментировали это сообщение.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном в августе 2021 года, это первый раз, когда спортсмены совершили побег в ходе участия в спортивном мероприятии.

Но в прошлом имели место случаи, когда афганские игроки в крикет не возвращались домой. В предыдущие годы порядка шести игроков сборной Афганистана в возрасте до 19 лет запросили убежища в Канаде.

На протяжении более полутора десятилетий сборная Афганистана по крикету успешно выступала на региональных и мировых соревнованиях, и их победы тепло приветствовались народом и даже бывшей афганской политической элитой.

Афганистан занял четвертое место на Кубке мира среди юношей до 19 лет. В то время как сильные команды, такие как сборные Пакистана, Шри-Ланки и Британской Вест-Индия, не смогли даже выйти в четвертьфинал.

Имена игрока и сотрудников Афганского совета по крикету, укрывшихся в Великобритании, пока не назывались, а причина отказа от возвращения в Афганистан не ясна.

Ранее официальные лица Совета по крикету опасались, что некоторые члены команды до 19 лет могут не вернуться в Афганистан после турнира.