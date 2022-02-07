Самара, , 15:11 — REGNUM Водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, среди которых малолетний ребенок, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика «Mersedes» в Самарской области. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ДТП Mchs.gov.ru

Сообщается, что ДТП со смертельным исходом произошло днем 7 февраля на 958 км автодороги М-5 около села Александровка Ставропольского района.

По предварительным сведениям, в результате столкновения грузовика «Mersedes» и автомобиля «Chery» получили не совместимые с жизнью травмы водитель и двое пассажиров легковушки, среди которых малолетний ребенок.

По данному факту была организована прокурорская проверка. Сотрудникам прокуратуры предстоит установить все обстоятельства произошедшего.