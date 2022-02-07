Минск, , 15:06 — REGNUM Александр Лукашенко «очень внимательно» смотрит на «творческие проекты» российского спортсмена Александра Карелина. Об этом руководитель постсоветской республики заявил 7 февраля в Минске, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Александр Карелин представлен в официальном сообщении «известным спортсменом, государственным и политическим деятелем России». Отмечено, что Лукашенко «в начале встречи тепло приветствовал гостя, отметив его уникальные достижения за годы спортивной карьеры» и поинтересовался проектами Карелина.

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Гость президентского дворца сообщил, что накануне 3,5 часа провёл в минском музее Великой Отечественной войны и там общался с работницей, которой за 70, и она большую часть жизни служит в музее. «Когда опираешься на таких людей, то и постоянный состав не нужен. Нужно их просто найти, дать им возможность, звучание, фон. И вот так все получается», — сообщил Карелин.

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