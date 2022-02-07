Ставрополь, 7 февраля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Ставропольском крае рассмотрят вопрос о продлении школьных внеплановых каникул. Дополнительный отдых может ждать учащихся образовательных организаций из-за ситуации с коронавирусом. Она в настоящее время стабилизировалась, но исключать рост заболеваемости среди детей нельзя, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

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«Поручил министерству образования региона держать на ежедневном контроле уровень заболеваемости среди школьников. <…> Целесообразно рассмотреть возможность и изменение графика каникул, которые должны пройти с 10 по 16 февраля включительно. Они могут быть продлены», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

Он поручил к 14 февраля подготовить предложения по дальнейшему формату обучения школьников.

Напомним, учащиеся школ Ставропольского края с 1 по 8 класс с 3 февраля были отправлены на дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации по коронавирусу. Остальные классы продолжили учиться в штатном режиме. С 10 по 16 февраля в крае объявлены каникулы.