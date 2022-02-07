Москва, 7 февраля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Политика накопления золотовалютных резервов приучила экономику РФ к «лечебному голоданию» и отсутствию инвестиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил физик-теплоэнергетик, предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал высказывание верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля о том, что РФ, повышая свою устойчивость перед лицом экономических санкций, сделала больше, чем ЕС, для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Жозеп Боррель

«Ради накопления золотовалютных резервов мы два десятилетия жертвовали экономическим ростом, приучили нашу экономику к «лечебному голоданию» и отсутствию инвестиций, — сказал Пальченко. — Кроме того, наш предприниматель уже три десятка лет живёт в условиях резких скачков курсов и постоянной инфляции. Так что Россия обещанный санкционный удар, на мой взгляд, выдержит. Что же касается Европы, то у них и в самом деле проблемы. Давайте представим, что случилась так называемая «эскалация», нам отключили SWIFT, запретили покупать наши ОФЗ и прочее. Россия газ не отключит, в этом вообще нет необходимости, но странам ЕС мало не покажется даже в этом случае».

Как подчеркнул эксперт, цены на газ и так высокие, а в случае кризиса вырастут еще больше.

«Что произойдёт с себестоимостью в Европе? Ничего хорошего, конкурентоспособность европейских товаров по сравнению со всеми остальными упадёт ещё больше. Более того, Европа может оказаться единственной проигравшей. А в выигрыше могут оказаться все остальные, даже Россия, которая всё равно продаст подорожавшие и газ, и нефть, и продовольствие и т.д. В выигрыше также будут США и Азия», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщалось ранее, Боррель заявил, что в долгосрочной перспективе Евросоюз будет решать свои энергетические проблемы, переходя к собственной «зеленой» энергетике.