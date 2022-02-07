Москва, 7 февраля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Предложение о применении любых мер самообороны против преступников, посягающих на неприкосновенность жилища гражданина России является как нельзя более актуальным, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России», председатель Общероссийского профсоюза медиаторов. Владимир Кузнецов.

(сс) ToNic-Pics Самооборона

«Это необходимо, ввиду того, что граждане фактически остаются беззащитными со стороны закона, и в случае нападения преступников на жилище чаще всего стоят перед выбором: быть убитыми/раненными или быть осужденными за причинение вреда нападавшему.

К сожалению, современная судебная практика показывает, что превышение пределов самообороны, возникшее вследствие использования оружия в целях защиты неприкосновенности жилища в Российской Федерации, достаточно частое явление, в результате которого именно обороняющийся становится обвиняемым в рамках нового уголовного дела.

При этом, предоставление собственникам широких прав для обороны жилища является на мировом уровне уже давно общепринятой практикой.

Так, в ст. 122−6 Уголовного кодекса Франции прямо установлены два случая освобождения от уголовной ответственности вследствие действий в состоянии самообороны: 1) отражение проникновения в ночное время в жилище путем насилия, взлома или обмана; 2) защита от грабежа или разбойного нападения.

В США, в свою очередь, действует вековая доктрина крепости, согласно которой жилище неприкосновенно до такой степени, что собственник вправе атаковать нарушителя, проникшего на его территорию, любыми способами, вплоть до причинения смерти последнему.

Отдельного внимания заслуживает также и то, что в РФ уже давно действует руководящее разъяснение ВС РФ, данное им в постановлении пленума от 27.09.2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление», согласно которому при выяснении вопроса, являлись ли для оборонявшегося лица неожиданными действия посягавшего, вследствие чего оборонявшийся не мог объективно оценить степень и характер опасности нападения (часть 2.1 статьи 37 УК РФ), суду следует принимать во внимание время, место, обстановку и способ посягательства, предшествовавшие посягательству события, а также эмоциональное состояние оборонявшегося лица (состояние страха, испуга, замешательства в момент нападения и т.п.).

В зависимости от конкретных обстоятельств дела неожиданным может быть признано посягательство, совершенное, например, в ночное время с проникновением в жилище, когда оборонявшееся лицо в состоянии испуга не смогло объективно оценить степень и характер опасности такого посягательства.

Однако, оценивая практику судов по делам о превышении пределов необходимой самообороны, можно сделать вывод о том, что без четких законодательных изменений практика привлечения к ответственности лиц, защищающих собственное жилище, собственную семью, не сможет быть пресечена, как бы абсурдна она ни была.

Кроме того, стоит отметить также и то, что МВД РФ были подготовлены технические параметры оружия для самообороны, что позволит дать четкую регламентацию, какие именно средства могут быть использованы для охраны жилья.

Таким образом, данную законодательную инициативу нельзя оценить иначе, как положительную и можно надеяться, что со вступлением изменений в УК РФ порочная практика привлечения лиц, защищающих собственный дом к ответственности за превышение необходимой самообороны, будет пресечена», — считает юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, российским гражданам хотят разрешить любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в жилище.

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