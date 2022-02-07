Москва, , 15:04 — REGNUM Предложение защищать жильё любым способом обусловлено непростой ситуацией в сфере прав на самооборону, заявила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Ольга Сулим.

Самооборона (сс) ToNic-Pics

«Данное предложение обусловлено непростой ситуацией в сфере прав на самооборону. Сегодня не редкость случаи, когда на скамью подсудимых отправляются и получают реальные сроки лишения свободы люди, защищавшиеся от убийц или насильников, оборонявшие свою жизнь и жизни близких. Если в результате самообороны нападавший погиб, это почти всегда гарантированный реальный срок лишения свободы. Но данная ситуация не является правильной, поскольку ставит человека перед выбором — или стать жертвой преступления (допустить, чтобы жертвами стали близкие), или отправиться в тюрьму за убийство или ранение нападавшего. Кроме того, преступники оказываются в заведомо более выгодной позиции, так как у них есть оружие или средства, которые они в качестве оружия используют, есть готовность к применению насилия. Обычные люди, не имеющие оружия и не владеющие приемами самообороны, справиться с преступниками могут лишь с помощью подручных средств и надежно нейтрализовывая нападающих. И здесь очень важно, чтобы они знали: за защиту своей жизни, жизни близких, своего здоровья и безопасности своего жилища их не будут привлекать к уголовной ответственности, вне зависимости от последствий для нападавшего преступника», — сказала эксперт.

Сулим отметила, что авторы законопроекта предлагают законодательно закрепить давно известный принцип «Мой дом — моя крепость».

«Такая позиция оправдана с моральной точки зрения, с позиции здравого смысла, и она должна получить правовое выражение, которое повлияет и на правоприменительную практику», — считает адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в России предлагают расширить пределы допустимой самообороны при проникновении в жилище. Так, гражданам могут предоставить право защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства незаконно проникших в дом или квартиру лиц всеми способами. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы РФ от ЛДПР.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предлагают разрешить любую самооборону при проникновении в жилище