Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга проводит проверку по факту нападения бездомных собак на женщину с ребёнком. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Сейчас запрошена документация в органах местного самоуправления и в муниципальном предприятии «Спецавтобаза» о том, был ли заключён контракт на отлов таких животных. Если такой имеется, то предстоит оценить выполнение его условий компанией-подрядчиком.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл на улице Репина напротив дома № 84. По словам матери пострадавшего, вначале одна собака напала сзади, а затем рядом собралась целая стая. На ушах животных женщина разглядела жёлтые чипы. Ребёнок получил ссадину на ноге.

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