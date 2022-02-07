Париж, , 15:00 — REGNUM Германия не сумела воспользоваться плодами своего объединения, и у Франции есть шансы занять место лидера Европы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 7 февраля, комментируя высказывания кандидата в президенты Франции Валери Пекресс.

Валери Пекресс Valeriepecresse.fr

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Как сообщалось ранее, Пекресс в ходе интервью французским СМИ перешла на русский язык и обратилась к гражданам России с призывом «вместе строить мир в Европе». Начало войны России и Украины «стало бы ужасной ошибкой», добавила она.

« Если Франция хочет восстановить своё место лидера Европы, а она этого хочет, то главным вектором предстоящей кампании по выборам нового президента этой страны должна стать установка на упрочение самостоятельной роли в мировых делах. Самостоятельность в современном мире — вещь условная, особенно для страны — члена Европейского союза, но относительно другого крупного европейского игрока, Германии, шансы Франции выглядят более предпочтительно.

Германия не сумела воспользоваться плодами своего объединения, ставшего, как известно, подарком ей от Советского Союза. Америке стоило немало времени и усилий, чтобы суметь преодолеть немецкий подъём времён Коля и Шрёдера, но она смогла вновь смять Германию и положить себе в карман.

Франция, на первый взгляд, не в лучшем положении, но это только на первый взгляд. Политического и культурного потенциала у неё больше. В отличие от Германии, Франция — держава-победитель и постоянный член Совета Безопасности ООН (тоже подарок от Советского Союза). На её территории нет американских баз, то есть физические возможности вмешательства американцев во внутреннюю политику Франции меньше. Существенный политический и общий культурный багаж связан с существованием сообщества франкоговорящих стран. В отличие от германской, французская культура XX века не подвергалась секвестру по политическому принципу. Соответственно более цельным является и национальное самосознание.

Одним словом, на пути национального восстановления, возможного для Европы только на правой платформе, у Франции есть немалые перспективы, и Валери Пекресс имеет потенциал, чтобы осуществить эти чаяния. То, что она на этом пути видит широкие возможности для сотрудничества с Россией, — дополнительный факт в её пользу.