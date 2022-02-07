* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:59 — REGNUM По данным представителей управления разведки в афганской провинции Нангархар, 50 членов группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались Исламскому Эмирату. Эти боевики прекратили противостояние с Исламским Эмиратом благодаря усилиям спецслужб и посредничеству старейшин племен. Об этом сообщает TOLOnews.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Начальник разведки Нангархара сообщил, что тем, кто сдаётся, предоставляется условно-досрочное освобождение.

«Люди, которые действовали от имени внешних сил и угрожали безопасности Афганистана, отказались от своей прошлой деятельности и прибыли сюда в количестве около 50 человек», — сказал доктор Башир, начальник разведки Нангархара.

В то же время, старейшины племён предупреждают, что дома тех, кто присоединится к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции, будут подожжены.

«Эти люди раскаиваются в своих прошлых деяниях, и старейшины привели их сюда, — сообщил Гулям Али, старейшина племени. — Они сказали нам, что не повторят эту ошибку».

»Те, кто попытается совершить подобные преступления, пусть бегут подальше, ибо никто не будет признавать их за соплеменников», — отметил другой старейшина.

Сдавшиеся боевики сообщили, что воевали против Исламского Эмирата в восьми уездах провинции Нангархар.

«Мы сожалеем о содеянном, да снизойдет благоденствие на этих людей, —сказал Песарли, сдавшийся член ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). — Мы готовы защищать исламскую систему».

»Я сожалею об ошибках, которые совершил», — сказал Сефатулла, сдавшийся член ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Данные управления разведки Нангархара показывает, что за последние пять месяцев в провинции сложили оружие более 500 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).