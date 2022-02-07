Белград, 7 февраля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Сербская партия «Заветники» в предстоящих парламентских выборах 3 апреля будет участвовать самостоятельно. Соответствующее решение было принято на съезде партии 6 февраля в Белграде.

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Кандидатом от «Заветников» на президентских выборах станет их лидер Милица Джурджевич-Стаменковски, передает портал b92.

Согласно результатам опросов общественного мнения, партия «Заветники» в настоящее время является третьей политической силой в Сербии, отметила Джурджевич-Стаменковски. Она также подчеркнула, что партия не намерена вступать в коалицию с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича, так как не согласна с её политикой.

Политик отметила, что «Заветники» будут выступать за решение экономических вопросов, защиту семьи, сохранение Косово и Метохии в составе Сербии.

Напомним, что очередные президентские и внеочередные парламентские выборы в Сербии намечены на 3 апреля. Правящая коалиция выступает за то, чтобы Александр Вучич выдвинул свою кандидатуру на второй президентский срок. Объединенная оппозиция уже выбрала своего кандидата — отставного офицера, бывшего начальника Генштаба Армии Сербии Здравко Поноша.