Казань, 7 февраля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Казани из-за роста заболеваемости возросло количество обращений в службу скорой помощи. Ежедневно поступает около 2 тыс. звонков, что в два раза превышает показатели декабря 2021 года, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ, начальник управления здравоохранения минздрава РТ по городу Казани Владимир Жаворонков.

Дарья Драй ИА REGNUM Медики в «красной зоне»

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«Сейчас переформированы сами бригады, а за счет выделения дополнительных ставок идет активный набор специалистов для увеличения бригад на линиях», — пояснил он.

Жителей Казани просят по возможности вызывать врача на дом ближе ко второй половине дня, именно в это время значительно снижается нагрузка на медперсонал, добавил Жаворонков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии на фоне резкого скачка заболеваемости со 2 февраля оказывают плановую медицинскую помощь только пациентам, заболевания которых входят в перечень социально значимых или представляющих опасность для окружающих.

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