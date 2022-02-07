Киев, 7 февраля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Поставки оружия на Украину будут обсуждаться в ходе визитов в Киев министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и президента Франции Эммануэля Макрона, рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 7 февраля на брифинге.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

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Бербок ждут на Украине 7−8 февраля, запланированы её переговоры с Кулебой и президентом страны Владимиром Зеленским. Макрон прибудет в Киев 8 февраля.

«Вопрос военных поставок в Украину с Германии, из третьих стран или международных организаций, требующих разрешения Германии, будет в повестке дня моих переговоров сегодня, как и ряд других вопросов», — сказал Кулеба.

Он добавил, что эту же тему руководство Украины будет обсуждать во время визита французского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в вопросе поставок оружия в кризисные регионы Берлин придерживается жёстких критериев. Власти Германии пообещали поставить Украине только 5 тысяч защитных военных касок.

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