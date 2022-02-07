Симферополь, 7 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Должность генерального директора Корпорации развития Республики Крым занял Даниил Пидаев, об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

До нового назначения Даниил Пидаев занимал пост заместителя руководителя Корпорации развития Крыма — с марта 2021 года.

Дмитрий Ворона, который руководил Корпорацией развития РК с 2020 года, перешёл на должность советника главы Республики Крым.

Корпорация развития Республики Крым была создана в 2015 году. Цель работы корпорации — привлечение инвесторов и оказание им содействия в работе на территории региона.