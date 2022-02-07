Уфа, 7 февраля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Троих отбывающих наказание осужденных заподозрили в даче взяток сотруднику исправительной колонии в Башкирии. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

По версии следствия, фигуранты уголовного дела во время отбывания наказания с сентября по декабрь 2020 года передавали младшему инспектору группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 2 деньги, чтобы последний покупал и проносил на территорию колонии мобильные телефоны, курительные смеси, спиртные напитки и передавал их взяткодателям.

«Сумма взяток варьировалась от 1,5 до 12 тысяч рублей, в зависимости от проносимого товара. Всего за указанный период осужденные передали инспектору незаконное денежное вознаграждение на общую сумму 62,5 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Эти факты были выявлены во время оперативно-розыскных мероприятий, которые проводили сотрудники отдела собственной безопасности Управления ФСИН РФ по Башкирии совместно с МВД по региону.

По данный фактам были возбуждены уголовные дела по признакам дачи взятки и мелкого взяточничества. Расследование дела продолжается.

Уголовное дело по фактам получения взяток в отношении экс-инспектора ФСИН сейчас рассматривается в суде.