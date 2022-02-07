Ижевск, 7 февраля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двоих мужчин в припаркованном автомобиле на территории Ярского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Sledcom.ru Следственный комитет

По предварительным данным, погибшие 36-летние мужчины являются жителями Башкири, на автомобиле «Газель» они следовали через Удмуртию в направлении Кировской области с коммерческим грузом. Вечером 5 февраля мужчины поужинали в придорожном кафе в Ярском районе. На следующий день владелец заведения сообщил в правоохранительные органы о том, что автомобиль в течение суток припаркован у кафе с работающим двигателем. Прибывшие на место следователи обнаружили в автомобиле тела двоих мужчин.

«При осмотре места происшествия телесные повреждения на них не обнаружены, имелся запах выхлопных газов, отравление которыми, предположительно, и явилось причиной смерти мужчин», — говорится в сообщении.

В рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском в гараже в районе улицы Лизы Чайкиной в автомобиле обнаружили тела 25-летнего мужчины и его 19-летней девушки. Признаков насильственной смерти на телах не выявлено. Следствие предполагает, что молодые люди остались ночевать в автомобиле вечером 30 января. При этом гараж был закрыт, работали двигатель и система отопления машины. По предварительной версии, погибнуть пара могла из-за отравления угарным газом.

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