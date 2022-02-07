Вашингтон, 7 февраля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Помимо целого ряда внешнеполитических провалов, государственного секретаря США Энтони Блинкена теперь обвиняют еще и в том, что он пошел на вмешательство в местные выборы в Албании от имени миллиардера-финансиста Джорджа Сороса, пишет Миранда Дивайн в статье, вышедшей 6 февраля в New York Post.

World Economic Forum Джордж Сорос

Одним из самых интригующих действий Блинкена на его должности стало введение санкций против бывшего президента и премьер-министра Албании Сали Бериши, который находится в оппозиции уже восемь лет и является убежденным противником Сороса и его фондов «Открытое общество» (организация, признанная в РФ нежелательной), которые настаивают на «судебной и избирательной реформе» в Албании.

В апреле прошлого года в официальном заявлении и сопроводительном сообщении в Twitter Блинкен утверждал, что Бериша «коррупционер», который «подорвал демократию в Албании», в связи с чем Госдеп запретил ему, его жене и двум детям въезжать на территорию США. Бериша категорически отрицает обвинения, возмущен тем, что Блинкен так и не представил никаких доказательств, утверждает, что правительство США пытается поддержать «социалистическое албанское правительство» союзника Сороса премьер-министра Эди Рамы, и подал иск о клевете против госсекретаря в парижском суде. В прошлом году суд согласился рассмотреть его дело.

«Никто — ни человек, ни организация —никогда не обвинял человек в коррупции», — сказал Бериша.

«Верно было как раз обратное. Я очень тесно сотрудничал с правительством США в борьбе с коррупцией», — добавил он.

По его словам, санкции являются местью за его попытку объявить Сороса «персоной нон грата» в Албании после того, как он стал обеспокоен пагубным влиянием фонда Сороса «Открытое общество» (организация, признанная в РФ нежелательной) на его страну.

Член палаты представителей от Нью-Йорка республиканец Ли Зелдин «почуял неладное» и трижды требовал, чтобы Блинкен предоставил доказательства, подтверждающие его обвинения в коррупции против Бериши. Во время заседания Комитета палаты представителей по иностранным делам в июне прошлого года Зельдин сказал, что это решение было принято «по-видимому, из ниоткуда». Республиканец обратил внимание на то, что Бериша «также был известным решительным противником Джорджа Сороса», и задал Блинкену вопрос, какой именно информацией он может поделиться с комитетом в настоящее время, чтобы оправдать такую меру.

Мэтт Палумбо утверждает в своей новой книге «Человек за кулисами: внутри тайной сети Джорджа Сороса», что Блинкен имеет семейные связи с Соросом. Он указывает на тот факт, что отец госсекретаря Дональд Блинкен, бывший посол США в Венгрии, и его жена Вера финансировали организацию Vera and Donald Blinken Open Society Archives в Центральноевропейском университете в Будапеште, который был основан и финансировался Соросом. Палумбо также цитирует отчет Сети фондов Сороса за 2002 год, в котором Дональд Блинкен указан в Попечительском совете университета, а Сорос является его председателем.

После утверждения Энтони Блинкена на посту госсекретаря венгерская газета Magyar Nemzet назвала это «отличной новостью для Джорджа Сороса».

В ноябре Зельдин снова написал Блинкену письмо с требованием оправдать свои действия в Албании.

«Это мой третий запрос о дополнительной информации после того, как я поднял вопрос о санкциях в отношении Сали Бериши перед госсекретарем Блинкеном во время слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей 7 июня 2021 года», — написал Зельдин.

«Конгресс играет важную надзорную роль для исполнительной власти, включая Государственный департамент, однако мой офис получил мало сведений в ответ на мои запросы, что меня беспокоит. Неприемлемо и подозрительно, что Государственный департамент своевременно не удовлетворил этот запрос о предоставлении дополнительной информации и вместо этого решил тянуть время с ответом на запрос Конгресса о прозрачности», — добавил республиканец.

Блинкену нужно признаться. Если у него есть доказательства того, что Бериша коррумпирован, он должен обнародовать их. В противном случае репутация Америки будет подорвана.