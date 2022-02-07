Ереван, 7 февраля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Лондон не считает, что нагорно-карабахский конфликт был исчерпан в ходе войны 2020 года. Об этом 7 февраля сообщил в интервью агентству Armenpress посол Великобритании в Армении Джон Галлахер.

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«Соединённое Королевство желает, чтобы нагорно-карабахский конфликт был разрешён путём всеобъемлющего мирного урегулирования, как можно скорее и на основе главных принципов сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — сказал Галлахер.

Он выступил за то, что чтобы в переговорном процессе по данному вопросу участвовали все сопредседатели Минской группы: США, Франция и Россия. Посол также призвал стороны конфликта продолжать шаги к разрешению конфликта: вернуть всех военнопленных, произвести разминирование полей и расследовать все заявления о нарушениях прав человека.

Галлахер выступил за то, чтобы все вопросы в регионе решали в ходе мирных переговоров.

Стоит отметить, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт был исчерпан. Он также не признаёт наличие Нагорного Карабаха. Официальный Баку называет республику «территорией Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы».