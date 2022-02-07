* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:53 — REGNUM Министерство иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергло недавний отчёт ООН о росте присутствия террористических группировок в Афганистане.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

Не упомянув «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и встречу «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с сыном Усамы бен Ладена, МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что отчёт ООН о мониторинге деятельности «иностранных группировок» в Афганистане не соответствует действительности.

Группа по наблюдению за санкциями Совета Безопасности ООН сообщила в новом отчёте, что сын Усамы бен Ладена, Абдулла, посетил Афганистан в октябре 2021 года, чтобы встретиться с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Министерство иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило 7 февраля, что в отчёте ООН отсутствуют «доказательства и документы», и подчеркнуло, что публикация такого документа не отвечает интересам Афганистана, региона и всего мира. МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнул, что безопасность в Афганистане была восстановлена после того, как движение взяло страну под свой контроль.

«Нет никаких признаков того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничивают деятельность иностранных террористов, напротив, террористические группировки в Афганистане имеют больше свободы, чем когда-либо прежде», — говорится в 29-м аналитическом докладе группы по наблюдению за санкциями Совета Безопасности ООН.

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«Правление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увеличило вероятность того, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановит свои позиции в Афганистане», — заявлено в докладе.

Однако министерство иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердило, что группа привержена соглашению в Дохе, и что ни одной стране не исходит угроза с территории Афганистана.