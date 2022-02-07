Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Американская исполнительница Рианна (Робин Рианна Фенти) поучаствовала в блиц-опросе, организованном её возлюбленным A$AP Rocky (Раким Майерс). Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Vogue Russia 7 февраля.

Рианна Instagram.com/badgalriri

В рамках ролика популярная певица рассказала о своих любимых шоу, собственном бренде косметики и взаимоотношениях с людьми. Примечательно, что во время съемок видео Рианна и A$AP Rocky общались в дистанционном формате.

Напомним, что 31 января 2022 года стало известно о том, что Рианна беременна. Отцом будущего ребёнка станет рэпер A$AP Rocky.

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