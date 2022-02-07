Москва, , 14:52 — REGNUM Российские банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. Но простым гражданам не стоит переживать, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

В банке Цитата из к/ф «Не пойман — не вор». Реж. Спайк Ли. 2006. США

«Критерии по которым маркируют подозрительные счета далеки от привычного пользовательского поведения большинства простых граждан.

Вряд ли они на ежедневной основе получают переводы от десятков людей или сами переводят кому-то больше 100 тыс. рублей в день.

Хотя и такое случается, но в любом случае банкиров еще и интересует частотность таких транзакций. Так что если вдруг родственники вспомнили про ваш день рождения и засыпали вас подарками, ваш счет не заблокируют.

Хотя формально указ ЦБ РФ дает банкирам зеленый свет. Поможет ли это бороться с нелегалами и преступными доходами? Скорее всего, не особо.

Недобросовестные участники рынка всё равно будут стараться обойти банковский контроль: проводить операции так, чтобы они не подпадали под критерии подозрительности выходить в нал или пользоваться другими платежными инструментами.

А вот жизнь малому и микробизнесу такое нововведение может осложнить. Точнее поставит их в положение, когда доходы от своего маленького дела придется обязательно легализовать — зарегистрироваться в качестве самозанятого, декларировать доходы и платить налоги, чтобы не остаться без банковского счета за частые поступления от физических лиц.

Конечно, эту цель регулятор как будто и не преследует, выводя на первый план борьбу с нелегальными казино и букмекерами, но не разглядеть руку налоговиков за решением усилить контроль за переводами граждан очень и очень сложно.

А это значит, что в будущем граждан РФ ждет ускорение прироста плательщиков НПД, которых в стране потенциально может быть еще 10 млн, кроме уже зарегистрированных, обеление сектора частных услуг и увеличение налогооблагаемой базы в масштабах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в России банки до конца ноября 2022 года усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. Такая задача поставлена правительством РФ перед Центробанком.

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