Москва, 7 февраля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Российские банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. Но простым гражданам не стоит переживать, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Цитата из к/ф «Не пойман — не вор». Реж. Спайк Ли. 2006. США В банке

«Критерии по которым маркируют подозрительные счета далеки от привычного пользовательского поведения большинства простых граждан.

Вряд ли они на ежедневной основе получают переводы от десятков людей или сами переводят кому-то больше 100 тыс. рублей в день.

Хотя и такое случается, но в любом случае банкиров еще и интересует частотность таких транзакций. Так что если вдруг родственники вспомнили про ваш день рождения и засыпали вас подарками, ваш счет не заблокируют.

Хотя формально указ ЦБ РФ дает банкирам зеленый свет. Поможет ли это бороться с нелегалами и преступными доходами? Скорее всего, не особо.

Недобросовестные участники рынка всё равно будут стараться обойти банковский контроль: проводить операции так, чтобы они не подпадали под критерии подозрительности выходить в нал или пользоваться другими платежными инструментами.

А вот жизнь малому и микробизнесу такое нововведение может осложнить. Точнее поставит их в положение, когда доходы от своего маленького дела придется обязательно легализовать — зарегистрироваться в качестве самозанятого, декларировать доходы и платить налоги, чтобы не остаться без банковского счета за частые поступления от физических лиц.

Конечно, эту цель регулятор как будто и не преследует, выводя на первый план борьбу с нелегальными казино и букмекерами, но не разглядеть руку налоговиков за решением усилить контроль за переводами граждан очень и очень сложно.

А это значит, что в будущем граждан РФ ждет ускорение прироста плательщиков НПД, которых в стране потенциально может быть еще 10 млн, кроме уже зарегистрированных, обеление сектора частных услуг и увеличение налогооблагаемой базы в масштабах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в России банки до конца ноября 2022 года усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. Такая задача поставлена правительством РФ перед Центробанком.

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