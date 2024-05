Нью-Йорк, США, 7 февраля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель $NOT (Эди Эдуард)объединился с рэпером A$AP Rocky (Раким Майерс) для своего нового сингла Doja из предстоящего альбома Ethereal. Об этом 4 февраля сообщил портал The Line Of Best Fit.

Скриншот с портала The Line Of Best Fit Рэпер $not

Doja — это первый сингл рэпера $NOT в 2022 году. Он появится на его предстоящем альбоме Ethereal вместе с прошлогодней песней Go. Новая песня включает куплет от A$AP Rocky и сопровождается видео, снятым режиссером HIDJI, которое заканчивается словами, посвященными покойному дизайнеру Вирджилу Абло.

В Ethereal также войдут совместные работы с хип-хоп-исполнителями Joey Bada$$ (Джо-Вон Скотт), Trippie Redd (Майкл Уайт), Juicy J (Джордан Хьюстон) и Kevin Abstract (Клиффорд Симпсон)из группы BROCKHAMPTON. Рэпер $not высказался о названии будущей пластинки: «Она называется Ethereal, потому что каждая песня кажется принадлежащей другому миру».