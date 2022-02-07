Минск, , 14:47 — REGNUM «Не можем мы в стране компактной, небольшой иметь численность постоянно действующих Вооруженных Сил 200−300 тыс. Мы договорились, что численность наших Вооруженных сил, армии нашей — 65 тыс. На этом остановились. Но если произойдет какой-то конфликт, не дай бог война, у нас что, в МЧС крепкие надежные сотрудники будут в стороне? Нет. Они не только пожар будут тушить», — заявил 7 февраля Александр Лукашенко на совещании с генералами по проблеме «совершенствование структуры системы МЧС».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это имидж МЧС. Я клоню к тому, что все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Силовики. Мы так их и считаем. Но для того чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием. Мое распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать: кто эти ребята, девчонки, которые там служат, которые будут носить огнестрельное оружие и быть подготовленными исключительно так, как, я сказал, они себя везде проявляли. Хотелось бы услышать, насколько мы продвинулись в этом плане, чтобы МЧС стало силовым блоком по-настоящему, сколько людей у нас будет владеть оружием не хуже, чем в армии и милиции», — сообщил Лукашенко.

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Он также отметил: «Таким образом, с одной стороны, сотрудники МЧС будут спасателями. И вторая функция — как вооруженных людей, которые, по словам Президента, в случае момента во время Ч встанут на защиту Родины. «А для этого надо владеть оружием. Каким? Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы, или мы их будем вооружать еще и какой-то техникой? Думаю, да. И этот актив будет, серьезный актив, и подспорье для нашей армии на случай, если вдруг».

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Глава МЧС Белоруссии Вадим Синявский, служивший до назначения министром в МВД, сообщил: в 2021 году по поручению Лукашенко реализованы мероприятия по реформированию структуры, системы министерства по чрезвычайным ситуациям. В частности, он сказал: «Утверждено новое штатное расписание центрального аппарата МЧС. Выполняется комплекс соответствующих организационно-штатных мероприятий. Проведены внеплановая аттестация работников и их назначение на должности. Честно скажу, часть людей мы убрали».

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