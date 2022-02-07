Москва, 7 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ужесточить миграционное законодательство, сообщает телеграм-канал Baza.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

По данным СКР, за 11 месяцев 2021 года иностранные граждане совершили 33,5 тыс. преступлений в России.

Среди них Бастрыкин выделил инцидент в Выборге Ленинградской области, когда шесть граждан Узбекистана избили двух майоров полиции.

Кроме того, председатель СКР указал на серьезную обеспокоенность жителей России из-за действий мигрантов и заинтересованность бизнесменов в «фактически рабском» положении приезжих.

В связи с этим Бастрыкин предложил главе государства ужесточить миграционное законодательство — обязать работодателей предоставлять мигрантам жилье, ввести геномную регистрацию и принять меры по «сохранению этнокультурного баланса населения» в крупных городах.

Как сообщало ИА REGNUM, мигранты из Узбекистана заняли первое место по числу патентов на работу, выданных в России в прошлом году. Всего за прошлый год было оформлено 2 221 826 патентов, из которых гражданами Узбекистана — 1 316 569, гражданами Таджикистана — почти 787 тысяч и гражданами Азербайджана — почти 65 тысяч.

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