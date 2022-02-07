Минск, , 14:46 — REGNUM Возможность признания Минском независимости Абхазии и Южной Осетии не исключил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил об этом 7 февраля в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

«Как только я пойму и президент (РФ Владимир Путин) мне скажет, что в этом есть необходимость», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Лукашенко усомнился в том, что в настоящее время существует какая-либо жизненная необходимость в таком признании.

Также белорусский лидер объяснил свои слова о том, что он готов признать Крым частью России, когда это сделает последний российский олигарх, который станет поставлять на полуостров свою продукцию.

«Я обратился не только к олигархам, но и кое-кому, к своим гражданам, чтобы они занялись заработавшими неправедные деньги и хотя бы в русле российской государственности поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он не верит в версию о том, что российский олигарх Борис Березовский покончил жизнь самоубийством.