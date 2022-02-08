8 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Елена Зорина, , 00:30 — REGNUM Интервью врио ректора Мордовского государственного университета им. Огарева Дмитрия Глушко.

Дмитрий Глушко © Из личного архива

Елена Зорина: Наше интервью приурочено ко Дню науки в России. Поэтому первый вопрос: как в университете реализуется научная программа «Приоритет-2030»? Какие цели вы ставите перед собой как ректор?

Дмитрий Глушко: Думаю, главная цель университета — помогать Республике Мордовия быть конкурентоспособной на основных, стратегических направлениях её развития. Отсюда и задачи: способствовать улучшению качества жизни людей, созданию новых рабочих мест с хорошими зарплатами, внедрению новых технологий и материалов… Наш университет — разветвлённая экосистема. Мы можем решать задачи не только регионального, но и общероссийского масштаба.

Елена Зорина: А если конкретно?

Дмитрий Глушко: В «Приоритете-2030» — пять стратегических проектов. Начну с тех исследований, которые уже дали практический эффект.

В прошлом году наши учёные впервые в мире выделили штаммы бактерий, продуцирующих бактериальную целлюлозу; совместно с лауреатом Нобелевской премии Ричардом Робертсом они раскрыли геном штамма и получили материал, открывающий огромные перспективы для ряда отраслей производства — от фармацевтики до строительной индустрии.

Дальше, у нас модифицировали антиковидный препарат «Арепливир»; его выпускает предприятие «Биохимик», и он уже применяется в борьбе с пандемией…

И, дальше, в рамках проекта «Фотоника» мы произвели учебные лабораторные комплексы по лазерной физике и светотехнике, которые уже работают в национальных центрах физики и математики в Сарове и Санкт-Петербурге.

Елена Зорина: Впечатляет…

Дмитрий Глушко: А теперь вкратце о каждом из пяти проектов. «Материалы нового поколения». Уже в будущем году появятся новые сверхпрочные бетоны с повышенным сроком эксплуатации в экстремальных условиях, будут производиться биокомпозиционные материалы для фармацевтической промышленности и медицины, новые материалы для получения оптического волокна и полимерные композиционные материалы для машиностроения.

Здание Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Огарева. Саранск Mrsu.ru

Проект «SmartAGRO» даст сельскому хозяйству в перспективе снижение энергозатрат и себестоимости, импортозамещающие технологии для высокоресурсного ремонта механизмов, систему контроля качества сырья и продуктов питания на основе цифровой маркировки.

Проект «Медицина будущего» — это производство лекарственных средств дистанционно управляемым высвобождением и распределением технологии направленного транспорта лекарств для лечения ряда тяжелых заболеваний. Тут мы тоже будем сотрудничать с «Биохимиком».

И пятый проект — «Университет — центр социокультурного развития региона». Университет поможет сформировать этнокультурные туристические маршруты, досуговые центры и арт-объекты в регионе. И создать электронный научно-информационный ресурс «Национальный корпус мордовских языков».

Елена Зорина: Вы примерно 100 дней на ректорском посту. Как вам работается с главой Мордовии Артемом Здуновым? Получается взаимодействие?

Дмитрий Глушко: Мы добрые партнёры. В послании парламенту главы республики очень чётко обозначено, чего ждут от университета. Наше взаимодействие не должно происходить от случая к случаю. Университет будет работать как постоянный мозговой центр, помогающий руководству решать проблемы, возникающие перед республикой.

В поддержку экономике региона у нас будут созданы пять лабораторий: по фотонике, по искусственному интеллекту, по высокоресурсному ремонту техники, по испытаниям таргетных форм медицинских препаратов и по биотехнологии. Они помогут успешно развивающимся в республике отраслям промышленности и сельского хозяйства.

Добавлю, что Мордовия — не первый регион, в котором я работаю, но я впервые вижу, чтобы глава региона так глубоко и с таким искренним интересом вникал в проблемы университета, пытался понять, как можно использовать научный потенциал для решения текущих социально-экономических проблем. Это залог успешного сотрудничества.

Елена Зорина: В МГУ им. Огарева 18 тысяч студентов. Почему они стремятся именно в этот вуз?

Дмитрий Глушко: Ну, во-первых, качество знаний. Я увидел в деле уже многих преподавателей и считаю, профессорско-преподавательский состав у нас очень сильный. Много опытных педагогов, и есть перспективная молодежь на кафедрах.

Во-вторых, связь теории с практикой. Я часто встречаюсь с руководителями предприятий — им всем не хватает выпускников МГУ. А студенты должны знать, что на 3−4-м курсе они уже становятся понятны работодателю. Он видит их мотивацию, навыки, готовность интегрироваться в корпоративную культуру. И знает, какую зарплату он готов им дать.

Студенческие отряды МГУ им. Н. П. Огарёва на Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» Mrsu.ru

Елена Зорина: Чем ещё, кроме зарплаты, можно сейчас увлечь молодёжь? Как вы видите свою задачу по реализации молодёжной политики?

Дмитрий Глушко: Нельзя отдать молодёжь под влияние разного рода экстремистов, религиозных фанатиков или наркодельцов.

Молодого человека нужно вовлечь во что-то по-настоящему ему интересное. Студентам, скажем, — дать возможность решать задачи, имеющие не виртуальное, а самое что ни на есть прикладное содержание. Вот мы договорились с мэром Саранска о создании лаборатории городской экономики и среды. Или — развитие города как креативного пространства. Уверен, найдётся много желающих заниматься этим.

Дальше, волонтёрство. Волонтёрский центр республики был сформирован ещё при подготовке к Чемпионату мира по футболу. Теперь вовлекаем волонтёров в работу с ковид-больными, а также к проведению больших мероприятий вроде финала «WorldSkills», конкурса «Золотые руки».

Ну и, конечно, спорт. В Мордовии хорошая спортивная инфраструктура. Будем добиваться, чтобы наши студенты могли посещать все спортивные объекты, включая республиканские, бесплатно. И чтобы спортивный комплекс «Саранск Арена» с многофункциональным залом был передан университету. Благо и в этом деле нас поддерживает глава республики.