Елена Зорина, 8 февраля 2022, 00:30 — REGNUM Интервью врио ректора Мордовского государственного университета им. Огарева Дмитрия Глушко.

Дмитрий Глушко
Дмитрий Глушко
© Из личного архива

Елена Зорина: Наше интервью приурочено ко Дню науки в России. Поэтому первый вопрос: как в университете реализуется научная программа «Приоритет-2030»? Какие цели вы ставите перед собой как ректор?

Дмитрий Глушко: Думаю, главная цель университета — помогать Республике Мордовия быть конкурентоспособной на основных, стратегических направлениях её развития. Отсюда и задачи: способствовать улучшению качества жизни людей, созданию новых рабочих мест с хорошими зарплатами, внедрению новых технологий и материалов… Наш университет — разветвлённая экосистема. Мы можем решать задачи не только регионального, но и общероссийского масштаба.

Елена Зорина: А если конкретно?

Дмитрий Глушко: В «Приоритете-2030» — пять стратегических проектов. Начну с тех исследований, которые уже дали практический эффект.

В прошлом году наши учёные впервые в мире выделили штаммы бактерий, продуцирующих бактериальную целлюлозу; совместно с лауреатом Нобелевской премии Ричардом Робертсом они раскрыли геном штамма и получили материал, открывающий огромные перспективы для ряда отраслей производства — от фармацевтики до строительной индустрии.

Дальше, у нас модифицировали антиковидный препарат «Арепливир»; его выпускает предприятие «Биохимик», и он уже применяется в борьбе с пандемией…

И, дальше, в рамках проекта «Фотоника» мы произвели учебные лабораторные комплексы по лазерной физике и светотехнике, которые уже работают в национальных центрах физики и математики в Сарове и Санкт-Петербурге.

Елена Зорина: Впечатляет…

Дмитрий Глушко: А теперь вкратце о каждом из пяти проектов. «Материалы нового поколения». Уже в будущем году появятся новые сверхпрочные бетоны с повышенным сроком эксплуатации в экстремальных условиях, будут производиться биокомпозиционные материалы для фармацевтической промышленности и медицины, новые материалы для получения оптического волокна и полимерные композиционные материалы для машиностроения.

Здание Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Огарева. Саранск
Здание Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Огарева. Саранск
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Проект «SmartAGRO» даст сельскому хозяйству в перспективе снижение энергозатрат и себестоимости, импортозамещающие технологии для высокоресурсного ремонта механизмов, систему контроля качества сырья и продуктов питания на основе цифровой маркировки.

Проект «Медицина будущего» — это производство лекарственных средств дистанционно управляемым высвобождением и распределением технологии направленного транспорта лекарств для лечения ряда тяжелых заболеваний. Тут мы тоже будем сотрудничать с «Биохимиком».

И пятый проект — «Университет — центр социокультурного развития региона». Университет поможет сформировать этнокультурные туристические маршруты, досуговые центры и арт-объекты в регионе. И создать электронный научно-информационный ресурс «Национальный корпус мордовских языков».

Елена Зорина: Вы примерно 100 дней на ректорском посту. Как вам работается с главой Мордовии Артемом Здуновым? Получается взаимодействие?

Дмитрий Глушко: Мы добрые партнёры. В послании парламенту главы республики очень чётко обозначено, чего ждут от университета. Наше взаимодействие не должно происходить от случая к случаю. Университет будет работать как постоянный мозговой центр, помогающий руководству решать проблемы, возникающие перед республикой.

В поддержку экономике региона у нас будут созданы пять лабораторий: по фотонике, по искусственному интеллекту, по высокоресурсному ремонту техники, по испытаниям таргетных форм медицинских препаратов и по биотехнологии. Они помогут успешно развивающимся в республике отраслям промышленности и сельского хозяйства.

Добавлю, что Мордовия — не первый регион, в котором я работаю, но я впервые вижу, чтобы глава региона так глубоко и с таким искренним интересом вникал в проблемы университета, пытался понять, как можно использовать научный потенциал для решения текущих социально-экономических проблем. Это залог успешного сотрудничества.

Елена Зорина: В МГУ им. Огарева 18 тысяч студентов. Почему они стремятся именно в этот вуз?

Дмитрий Глушко: Ну, во-первых, качество знаний. Я увидел в деле уже многих преподавателей и считаю, профессорско-преподавательский состав у нас очень сильный. Много опытных педагогов, и есть перспективная молодежь на кафедрах.

Во-вторых, связь теории с практикой. Я часто встречаюсь с руководителями предприятий — им всем не хватает выпускников МГУ. А студенты должны знать, что на 3−4-м курсе они уже становятся понятны работодателю. Он видит их мотивацию, навыки, готовность интегрироваться в корпоративную культуру. И знает, какую зарплату он готов им дать.

Студенческие отряды МГУ им. Н. П. Огарёва на Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО»
Студенческие отряды МГУ им. Н. П. Огарёва на Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО»
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Елена Зорина: Чем ещё, кроме зарплаты, можно сейчас увлечь молодёжь? Как вы видите свою задачу по реализации молодёжной политики?

Дмитрий Глушко: Нельзя отдать молодёжь под влияние разного рода экстремистов, религиозных фанатиков или наркодельцов.

Молодого человека нужно вовлечь во что-то по-настоящему ему интересное. Студентам, скажем, — дать возможность решать задачи, имеющие не виртуальное, а самое что ни на есть прикладное содержание. Вот мы договорились с мэром Саранска о создании лаборатории городской экономики и среды. Или — развитие города как креативного пространства. Уверен, найдётся много желающих заниматься этим.

Дальше, волонтёрство. Волонтёрский центр республики был сформирован ещё при подготовке к Чемпионату мира по футболу. Теперь вовлекаем волонтёров в работу с ковид-больными, а также к проведению больших мероприятий вроде финала «WorldSkills», конкурса «Золотые руки».

Ну и, конечно, спорт. В Мордовии хорошая спортивная инфраструктура. Будем добиваться, чтобы наши студенты могли посещать все спортивные объекты, включая республиканские, бесплатно. И чтобы спортивный комплекс «Саранск Арена» с многофункциональным залом был передан университету. Благо и в этом деле нас поддерживает глава республики.