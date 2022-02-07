Файзабад, Афганистан, , 14:45 — REGNUM Местные власти афганской провинции Бадахшан сообщают о беспрецедентной вспышке кори в провинции. Моазуддин Ахмади, директор отдела информации и культуры Бадахшана, сообщил «8 Собх», что за последние два месяца от кори в уездах Куфаб и Кохистан умерло 74 ребенка.

Ребёнок с корью Phil.cdc.gov

По его словам, большинство детей, болеющих корью, младше пяти лет. Ахмади добавил, что болезнь быстро распространяется в Бадахшане. Он призвал агентства по оказанию помощи оказать содействие и принять немедленные меры для предотвращения дальнейшего распространения болезни.

Мохаммадима Соруш, врач, владеющий частной клиникой в Бадахшане, говорит, что многие дети в административном центре провинции также переболели корью. По его словам, ежедневно в клинику приводят множество детей.

«Симптомами этого заболевания являются лихорадка, озноб и красные пятна на теле; дети, заболевшие корью, через некоторое время теряют сознание и умирают», — добавил Соруш.

Распространение кори вызывает обеспокоенность в Бадахшане. Ряд жителей провинции говорят, что, несмотря на то, что они осуществили все процедуры вакцинации своих детей, их дети заразились корью. Самиулла, житель уезда Куфаб, сообщил газете «8 Собх», что двое его детей заболели корью, один из которых умер, а другой ещё не выздоровел. По словам Самиуллы, отсутствие медицинских услуг в уезде и закрытие дорог из-за снегопада привели к тому, что он потерял ребёнка. Он заявил, что будет потеряно ещё много детских жизней, если местная администрация и агентства по оказанию помощи не начнут действовать.

В то же время ряд семей, дети которых переболели корью и затем выздоровели, советуют другим семьям соблюдать диету и гигиену и по возможности обращаться в медицинские центры.

Необходимо отметить, что с похолоданием существует вероятность вспышки кори в большинстве провинций.